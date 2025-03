Giro d’Italia in vista: una troupe di Rcs è già al lavoro

GUBBIO Mancano due mesi all’arrivo del Giro d’Italia e la città è già in fermento. Una troupe di Rcs è in questi giorni a Gubbio per girare immagini e scorci che verranno proiettati in occasione della diretta del 18 maggio, che verrà vista da centinaia di migliaia di appassionati in tutto il mondo. In Italia sarà in onda su Raisport, sul sito del Giro d’Italia (www.giroditalia.it/video) e su tutte le piattaforme social e digital di Rcs Group, nonché sulle piattaforme broadcast nazionali e internazionali media partner del Giro d’Italia. Testimonial d’eccezione per questa tappa eugubina è Paolo Bettini, campione olimpico in linea su strada ai Giochi di Atene 2004 e campione del mondo di specialità nel 2006 e nel 2007. Bettini, in compagnia del sindaco Vittorio Fiorucci e dello storico Francesco Mariucci, sta curiosando tra le bellezze storico-architettoniche della città per confezionare un video presentazione di Gubbio in tutto il suo splendore.