Giro d’Italia 2024 . Chiuse le Università e anche i cimiteri

In occasione della cronometro Foligno-Perugia, settima tappa del Giro d’Italia 2024, per venerdì 10 maggio a Perugia è disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati, delle due Università, con la sospensione delle attività didattiche e attività di segreteria. Per l’intera giornata chiusura al pubblico (con la conseguente sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale e trasporto funebre) del cimitero di Monterone, di Ponte San Giovanni e di quello di Collestrada.