Giovedì mattina la ’prima’ seduta del Consiglio

PERUGIA - Andrà in scena giovedì mattina la prima vera seduta del Consiglio regionale. La presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi ha infatti convocato alle 10 i venti consiglieri e la governatrice. All’ordine del giorno c’è l’illustrazione, da parte della presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, del programma di governo a cui seguirà la presentazione dei componenti della Giunta. Nella mattinata odiErna intanto dalle 10, si insedieranno a palazzo Cesaroni le tre Commissioni consiliari permanenti. Nelle tre riunioni, che verranno presiedute dalla presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi verranno eletti i presidenti ed i vice presidenti di ognuna di esse.

E venerdì, sempre a Palazzo Cesaroni ci sarà la presentazione del volume "Isuc, 1974-2024. Un istituto per la storia dell’Umbria", saranno presenti i membri del Comitato tecnico scientifico dell’Isuc Alberto Stramaccioni, Alba Cavicchi, Costanza Bondi, Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken e Massimiliano Presciutti. Il volume ricostruisce l’attività dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea dalla sua nascita, nel 1974, a oggi. "Un cinquantennio – spiegano dall’Isuc - in cui l’istituzione culturale ha attraversato vari periodi durante i quali ha realizzato diverse iniziative editoriali, convegnistiche e formative, che hanno contribuito a rafforzare la conoscenza sulle tematiche della storia contemporanea nel contesto delle quali si sono collocati lo studio e le ricerche sulla storia dell’Umbria.