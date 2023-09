Giovane ai domiciliari: il padre insulta e aggredisce i carabinieri durante il controllo

Perugia, 4 settembre 2023 - Oppone resistenza ai carabinieri che dovevano controllare la presenza in casa del figlio sottoposto agli arresti domiciliari. Così un uomo di 74 anni è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'anziano, residente a Perugia, aveva già precedenti di polizia.

I fatti: l’uomo, all’arrivo dei carabinieri che dovevano controllare la presenza in casa del figlio 25enne sottoposto ai domiciliari nell’abitazione familiare, ha dato in escandescenza perché infastidito dai controlli obbligatori dei militari.

Inizialmente ha iniziato a insultare i militari e successivamente, per farli desistere dal compimento del proprio dovere, ha cercato di impedirgli l’ingresso in casa chiudendo con forza la porta di ingresso e schiacciando il braccio di uno dei carabinieri.

I militari, riusciti ad entrare, hanno dapprima riportato alla calma l’uomo e successivamente lo hanno accompagnato in Caserma per le formalità di rito connesse alla denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.