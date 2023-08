Giostra della Quintana di Foligno in trasferta a Bruxelles: mostra a Palazzo Parlamento Europeo

La Quintana si prepara a sbarcare a Bruxelles. Il 5 settembre prossimo verrà inaugurata una mostra che racconta e valorizza uno dei simboli dell’Umbria nel palazzo del Parlamento europeo. L’iniziativa è stata voluta dalla parlamentare europea umbra Francesca Peppucci, che si è adoperata per gli spazi e per l’allestimento. Una nuova occasione di valorizzazione per Palazzo Candiotti, che porterà a Bruxelles una selezione di chicche per mettere in risalto l’evento, dagli abiti d’epoca ai gioielli, da particolari documenti a video che sapranno raccontare l’evento anche in una sede istituzionale come quella di Bruxelles. A curare l’allestimento di Bruxelles, come rivelato dal presidente dell’Ente, Domenico Metelli, è stato l’architetto Carlo Crescimbeni, che da tempo collabora con Palazzo Candiotti per la grafica. Una novità dunque per l’edizione della Rivincita 2023, il cui programma verrà svelato domenica 27 alle 19 con un appuntamento presso la corte di Palazzo Trinci. Sarà quello il momento anche per la presentazione del palio di Giostra, al momento tenuto segretissimo. Sul fronte cavalieri continuano le incertezze. Dopo l’investitura di un sostituto per Massimo Gubbini, alle prese con la ripresa dal suo grave infortunio, è possibile che il Giotti decida oggi di cambiare cavaliere. Il Pugilli, alle prese con la difficile ripresa di Nicholas Lionetti (caduto ad Ascoli e ritiratosi da Servigliano) è appeso ad un filo e potrebbe decidere di cambiare. Innocenzi e il Cassero non sanno ancora cosa ne sarà di loro, considerando l’atteso verdetto della Commissione Giustizia e disciplina.