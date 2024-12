“Giornata della Trasparenza“. Cento studenti accolti in Provincia

TERNI Ieri a Palazzo Bazzani la Giornata della trasparenza 2024 organizzata dalla Provincia. Presenti oltre 100 studenti, quasi mille in totale i partecipanti considerando le scuole collegate on line. Alla Giornata, coordinata dalla presidente Laura Pernazza, hanno portato i saluti il prefetto Antonietta Orlando e Mara Bernardini in rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale. "La trasparenza è una garanzia per i cittadini ed è fondamentale per la lotta alla corruzione – così Pernazza agli studenti – L’impegno costante deve essere volto a rendere la pubblica amministrazione sempre più vicina al cittadino. Per questo occorre una nuova cultura e un rinnovato rapporto con il Palazzo che parta anche dalle giovani generazioni e che aiuti a percepire le istituzioni in modo nuovo e moderno. La politica può fare molto, soprattutto in materia di semplificazione, ponendosi l’obiettivo di sviluppare un nuovo senso civico e un nuovo spirito di appartenenza e responsabilità". "La trasparenza è lo strumento più importante per la lotta alla corruzione", ha detto il segretario generale Paolo Ricciarelli. "Essere trasparenti - ha aggiunto - vuol dire essere responsabili. La corruzione è un reato molto grave che rompe il contratto sociale nel momento in cui si compie. Chi è delegato a gestire la cosa pubblica deve seguire le regole ed applicare le norme che sono a tutela del patto democratico. L’Italia ha fatto passi in avanti importanti sull’anticorruzione ma c’è ancora molto da fare anche dal punto di vista etico e culturale". Gli studenti si sono mostrati coinvolti e interessati. Hanno posto grande attenzione sul tema, formulando domande e considerazioni molto pertinenti che hanno stimolato il dibattito e la riflessione sia in aula che in video conferenza