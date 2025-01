"Si cerca giornalista tv di bella presenza", annuncio travolto dalle polemiche

Terni, 11 ottobre 2021. “Nuova emittente ternana cerca giornalista tv di bella presenza. Richiesta ottima dizione e flessibilità oraria”. E' l'annuncio, finito nel mirino del sindacato umbro dei giornalisti, pubblicato dalla società A.M. Terni channel su una piattaforma che raccoglie offerte di lavoro.

“Una frase che come donne ci fa rabbia e riempie di tristezza” commentano, insieme all'intero direttivo, le giornaliste dell'Associazione stampa umbra (Asu).

Che si dicono “profondamente indignate che ancora oggi qualcuno possa pubblicare un avviso di questa natura”, definendolo “uno sgarbo alle donne, a tutte le donne, ed alla professionalità”.

“Non importa quanto la collega da assumere ha talento, professionalità e competenza, quanta esperienza di lavoro ha maturato – continua Asu _ Quello che conta è che sia gradevole all'occhio, che insomma faccia arredo nello studio televisivo, certo 'con una ottima dizione'” A.M. Terni Channel giudica però “tendenzioso e inutilmente provocatorio” il comunicato dell'Asu.

“Dà per scontato che il giornalista ricercato sia donna e solo donna” aggiunge la società, spiegando poi che per la posizione è stato in realtà “reclutato un uomo”.

“Nel mondo del recruiting - continua l'emittente - il termine 'bella presenza' è utilizzato per indicare alcune caratteristiche esteriori che il candidato dovrà dimostrare di avere e che nulla hanno a che vedere con la bellezza fisica. Si richiedono tutta una serie di caratteristiche, ad esempio la cura della propria persona, vestirsi in modo ordinato e consono all'attività lavorativa, un atteggiamento educato e rispettoso”.