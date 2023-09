Giochi de le Porte, che festa sia!. Da oggi un pieno di emozioni

GUALDO TADINO - Si apre oggi la 45° edizione dei Giochi de le Porte, che è stata presentata mercoledì a Perugia, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini.

"Personalmente sono molto legata alle rievocazioni storiche come i Giochi de le Porte – ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei –. Rappresentano l’identità di un territorio e sono patrimonio di tutti. L’Umbria è ricca di queste manifestazioni e questo è una propria peculiarità. È perciò importante, da parte delle istituzioni, sostenerle".

Il programma di oggi prevede il corteo storico dei vivandieri e tavernieri e lo scambio dei doni alle 18 in piazza Martiri, seguito dalla cerimonia di consegna delle chiavi della città dal sindaco al gonfaloniere, dal canto dell’inno dei Giochi e dall’apertura delle taverne da stasera fino a domenica.

Quindi, alle 21,30 l’esibizione dei tamburini dell’Ente Giochi e delle quattro porte ed alle 22.30 del gruppo sbandieratori e musici.

Domani mattina il saluto dell’amministrazione alle delegazioni ospiti, poi alle 14 il corteo dei giocolieri e le prove di tiro con fionda ed arco. Alle 18 la gara dei balestrieri della compagnia Waldum, con il vincitore che porterà in sfilata il Palio di San Michele Arcangelo. In serata il corteo storico con oltre mille figuranti in costume d’epoca del XV secolo con ingresso nell’arengo maggiore alle 21,30 dove, al termine, i priori lanceranno i rispettivi bandi di sfida. Domenica si parte la mattina alle 9,30 con la pesa dei carretti e poi alle 11,45, presso il teatro Don Bosco, con la proclamazione della porta vincitrice del corteo storico. Quindi alle 14,30 il corteo dei giocolieri e delle corporazioni ed alle 16 il via alle gare che assegneranno il Palio alla porta vincitrice: corsa col somaro a carretto, tiro con la fionda, tiro con l’arco, corsa col somaro a pelo.