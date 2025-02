Giganti e pirati: ecco il teatro per ragazzi

“Uno Spettacolo di Famiglia”, la stagione del teatro ragazzi curata da Fontemaggiore presenta questo pomeriggio alle 17 due spettacoli. A Perugia, al Brecht di San Sisto va in scena “GGG - Grande Gigante Gentile” (nella foto) della Fondazione Aida, spettacolo - Grande Gigante Gentile” de Fondazione Aida: uno spettacolo di teatro d’attore e di figura tratto dal romanzo di Roald Dahl con Annachiara Zanoli che fa riflettere su come la conoscenza diventi lo strumento per affrontare i pregiudizi e scoprire l’empatia. L’incontro tra una bambina e un gigante, non solo fa passare la paura ma svela anche l’affinità tra i due. Alla stessa ora all’Auditorium San Domenico di Foligno c’è “Giacomo Sparviero - Il destino di un pirata” di Fratelli di Taglia: un curioso e divertente viaggio nella storia della pirateria dove il fascino della magia si sposa con le abilità del circo teatro, con resto e regia di Daniele Dainelli e protagonista Matteo Giorgetti.