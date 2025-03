Giardino di San Francesco. Sport, spiritualità e luogo d’aggregazione

Un luogo per pregare, per conoscere se stessi, per entrare in armonia con il creato, guidato dallo spirito del Santo di Assisi. È anche questo il “Giardino di San Francesco“, spazio verde che sta nascendo nei pressi del convento francescano di Santa Maria della Pietà di Umbertide, nel cuore della città, a disposizione di famiglie, giovani e pellegrini. "Questi gli obiettivi – dicono i frati –: favorire la spiritualità, creare nuovi spazi dedicati allo sport e favorire un nuovo luogo di aggregazione".

Si tratta di un’area di 6500 metri quadrati di proprietà della parrocchia che sarà completamente riqualificata. Il costo dei lavori si aggira intorno ai 180mila euro di cui 20mila sono stati gia trovati grazie alla generosità dei fedeli. In questi primi mesi, è stata realizzata una recinzione che delimita il parco, i vialetti interni e si è provveduto a predisporre gli spazi che ospiteranno i campi da basket e pickleball. Ad illustrare il progetto è il parroco di Santa Maria della Pietà, padre Marco Freddi: "Il nostro sogno – dice – è che il Gardino di san Francesco, vista anche la vicinanza di Umbertide con Assisi e La Verna, possa dare la possibilità a chiunque lo desideri, di sperimentare un luogo di incontro, nel quale vengono proposte attività di carattere ludico, sportivo e sociale, nonché di formazione a sostegno della crescita spirituale e umana delle persone. Servirà, ispirandosi agli insegnamenti di San Francesco, a riconnettersi al creato in modo nuovo e vitale".

L’impegno, insiste il francescano, è quello di "creare una rete con altre realtà educative, con le scuole, con le associazioni e con le imprese del territorio, pensando alle tante persone che sono difficoltà, nella solitudine e a chi deve svolgere lavori socialmente utili". Dal sacerdote giunge un appello ai fedeli e a tutti gli umbertidesi perché sostengano i frati nella realizzazione del Giardino dedicato al Santo di Assisi: "Per la realizzazione di progetto come francescani abbiamo deciso di affidarci della provvidenza che piano piano ci sta aiutando".

È possibile contribuire all’iniziativa attraverso il conto della parrocchia santa Maria della Pietà, causale “Il Giardino di san Francesco“ (Iban IT63N0103038740000001417731) oppure tramite la piattaforma GoFundMe.

Pa.Ip.