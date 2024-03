Gianluca Guidi celebra il mito di Sinatra sul palco del Don Bosco

Ultimo atto per la stagione di prosa del Teatro Don Bosco: stasera alle 20.45 il sipario cala con “Sinatra. The man and his music“, uno spettacolo di e con Gianluca Guidi (nella foto) e con Stefano Sabatini al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Marco Rovinelli alla batteria. Accompagnato da un trio di famosi jazzisti, Gianluca Guidi percorre, in un racconto di parole musica, un vero e proprio viaggio/tributo in onore del grande artista americano che con la sua voce ha accompagnato almeno quattro generazioni. L’uomo Sinatra, controverso per molti motivi, capace di incantare sul palcoscenico milioni di persone in tutto il mondo. Nello spettacolo non mancheranno aneddoti sulla vita di Frank, dai rapporti con la famiglia Kennedy alle tormentate relazioni amorose, curiosità e l’immancabile (in questo caso un cameo) presenza “virtuale” nei racconti, del papà di Gianluca, Johnny Dorelli, che dopo aver vissuto a New York negli anni d’oro del dopoguerra, ha inciso numerosi brani di Sinatra tradotti in italiano. Prenotazioni dei biglietti allo 075.57542222.