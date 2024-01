"Gestione del territorio da parte del Comune: netto squilibrio tra abitanti e area di competenza. Necessarie compensazioni economiche"

ORVIETO Fare in modo che il Comune di Orvieto possa ricevere delle compensazioni economiche dovute al fatto che deve gestire un territorio molto esteso, con costi elevati rispetto ad altri. E’ questa la proposta che lancia il segretario del Pd, Maurizio Talanti (foto), con lo scopo di porre rimedio ad uno squilibrio finanziario molto pesante. "Orvieto subisce da sempre un’ingiustizia storica, mai sanata da alcun Governo e Parlamento -dice il segretario-. Siamo un municipio di 19.307 abitanti con un’estensione di 281,27 chilometri quadrati ed inserito all’interno dell’area interna sud ovest orvietano di 1.187 chilometri quadrati. Questo oggettivo squilibrio fa sì che siamo nella condizione di dover curare, con risorse derivanti esclusivamente dal numero degli abitanti, un territorio ben più esteso di quello di innumerevoli grandi città italiane". Talanti individua una possibile soluzione:"E’necessario seguire l’esempio del Comune di Gubbio e l’impegno del sindaco Stirati alla necessità di stabilire nei meccanismi che presiedono alla finanza locale un correttivo economico che rappresenti una compensazione per tutti quei Comuni italiani che, in ragione delle dimensioni territoriali, affrontano una sfida impari per le loro reali forze disponibili". Talanti propone anche di rilanciare il ruolo della agenzia forestale, cioè le ex comunità montane. "Sarebbe una grande occasione per porre fine a una plastica discrasia e a una iniquità palese e aiutare una migliore e più utile gestione del territorio che possa valorizzare il lavoro fondamentale dell’agenzia forestale. Su questo punto sappiamo bene che per rivendicare interventi altrettanto importanti va messo mano a una progettualità di ampio respiro" dice.