Gemellaggio con la scuola del Burkina Faso, incontro in classe

GUBBIO – L’Italia e il Burkina Faso trovano un punto di connessione, grazie alle città di Gubbio e Nanoro. A seguito del gemellaggio stretto lo scorso anno tra la scuola secondaria di I grado “Mastro Giorgio-Nelli” e la scuola di agricoltura della città africana, ieri è arrivato in Umbria il direttore della scuola Frère Joanas Baki, fratello della Sacra Famiglia. Le due realtà si definiscono “gemelle diverse”: nonostante le differenze di usi e costumi, per i ragazzi il gemellaggio è un’occasione di scambio culturale con una realtà molto distante dalla nostra. Nel corso dell’anno, gli studenti s’incontrano virtualmente grazie alle videochiamate, annullando metaforicamente i circa seimila chilometri di lontananza. Stamane Frère Joanas Baki verrà accolto dalle autorità civili e religiose a Palazzo Pretorio, mentre il 24 e il 27 marzo il burkinabé visiterà le classi coinvolte nel progetto. L’invito è arrivato dalla dirigente scolastica Francesca Pinna e dall’associazione L’Impegno, che dal 2007 s’impegna finanziariamente per attività nell’Africa Subsahariana.