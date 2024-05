Gemellaggio con 20 città del mondo. Collaborazione su welfare e natura

Un progetto per arrivare ad un gemellaggio con venti città in varie parti del mondo. Fino a domani Orvieto ospita l’ottavo Consortium meeting del progetto DivAirCity in cui sarà avviato il programma di gemellaggio con le rappresentanze di 20 città provenienti da tutto il pianeta. DivAirCity è l’ambizioso progetto, finanziato dal programma Horizon 2020, che mira a ridefinire gli ambienti urbani abbracciando la diversità umana, con particolare attenzione al genere e al multiculturalismo, come catalizzatore di soluzioni urbane innovative. Il Comune di Orvieto è tra le cinque città pilota insieme a Castellon (Spagna), Potsdam (Germania), Aarhus (Danimarca) e Bucarest (Romania).A tre anni dall’avvio, e forte dell’esperienza maturata tra i partner, DivAirCity lancerà il Programma di Gemellaggio con lo scopo di consolidare partnership di collaborazione. A seguito dell’ampia richiesta di partecipazione al programma, sono state selezionate 20 città, di cui 10 europee e 10 provenienti da cinque diversi continenti. Il programma di gemellaggio, guidato da UniverCities, faciliterà scambi di esperienze e competenze tra le città partecipanti, con una particolare attenzione a progetti di inclusività urbana, volta a sostenere azioni di mitigazione climatica e inclusività sociale. Le cinque città pilota di DivAirCity sono state abbinate con altre quattro città del mondo, di cui almeno una al di fuori dell’Unione Europea. I criteri di scelta hanno riguardato le preferenze espresse dalle cinque città di DivAirCity combinate con le preferenze espresse dalle città candidate. In base a questi criteri Orvieto è stata abbinata a Brasov (Romania), Stintino (Italia), Manchester (Regno Unito), Uvwie (Nigeria), Potsdam con Basildon (Regno Unito), Malaga (Spagna), Chennai (India), Dhaka (Bangladesh), Castellon con St. Boi (Spagna), Galapagar (Spagna), Veracruz (Messico), Bogotà (Colombia), Bucharest con Lviv ( Ucraina), Patras (Grecia), Freetown (Sierra Leone), Il Cairo(Egitto), Aarhus con Klaipeda (Lituania), Vinnytsia (Ucraina), Ploiesti (Romania), Kitwe (Zambia). Nei prossimi 12 mesi le città gemellate collaboreranno su vari temi, tra cui mitigazione dell’inquinamento dell’aria, soluzioni innovative basate sulla natura, metodologie di coinvolgimento dei cittadini in attività urbane.

Cla.Lat.