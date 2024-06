Garrone a Nutriarte. "Mi piacerebbe girare a Perugia"

"Sono stato diverse volte a Perugia, conosco questa città ricca di storia e fascino. Non ho ancora incontrato nessun personaggio che potrebbe ispirarmi un film, ma magari lo incontrerò in sala. Spero che ci sia occasione di venire a lavorare qui, mi piacerebbe molto". Così Matteo Garrone (nella foto), in tenuta sportiva e fare spontaneo e disinvolto, ha siglato la masterclass sul suo cinema che ha tenuto venerdì al The Space del Centro d’intrattenimento Gherlinda, nella prima edizione del festival “Nutriarte“. Reduce dai successi di “Io Capitano“, il regista è stato protagonista dell’incontro accanto a Carlo Degli Esposti, produttore di cinema e tv. Un fuori programma, perché i due avrebbero dovuto tenere incontri distinti, che ha avuto risvolti inattesi quando Degli Esposti ha raccontato di aver rinunciato a produrre ‘Gomorra’ (grande successo di Garrone) "mangiandomi poi le mani".

Nutriarte si chiude oggi al Gherlinda con tanti appuntamenti: alle 15 lo sceneggiatore, fumettista e Tik Toker Alessio De Santa, terrà la conferenza “Sanno tutto di noi“, seguito alle 16.30 dalla show girl, attrice e coreografa Gabriella Labate, che presenta il suo romanzo “Nudi“. Quindi alle 18.30 c’è talk “Le domande che ti cambiano la vita“ dello scrittore Gianluca Gotto, che si è avvicinato al buddhismo grazie a viaggi e libri e alle 21 si chiude con la psicologa Alberta Basaglia, figlia di Franco, che presenterà l’opera letteraria “Le nuvole di Picasso – Una bambina nella storia del manicomio liberato“ accompagnata dalla co-autrice Giulietta Raccane