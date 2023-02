Galleria Guinza, ora ci siamo "Realizzazione tempestiva"

Trent’anni dopo la sua costruzione, si intravede la luce in fondo al tunnel della Guinza, diventata nel tempo, simbolo di una grande incompiuta. Ora ci siamo. Il commissario approva il progetto definitivo per l’attivazione della struttura e dà mandato all’Anas di procedere. Dopo una serie complessa di procedure il commissario straordinario Anas ingegner Massimo Simonini, ieri ha inviato a tutti gli enti di competenza, Ministero delle Infrastrutture, Regione Umbria, Marche e Anas, la nota formale con cui "dà mandato a quest’ultima, quale soggetto attuatore, di avviare immediatamente tutte le attività necessarie alla tempestiva realizzazione dell’opera". I lavori riguardano la canna esistente che verrà adeguata con la sistemazione fino a Mercatello sul Metauro e relativa apertura al traffico che ovviamente consentirà sin da subito di abbattere i tempi di percorrenza e le distanze tra i due versanti, quello umbro e quello marchigiano, da sempre molto legati a livello economico e sociale. In una nota della Regione la presidente Donatella Tesei e l’assessore Enrico Melasecche ringraziano il ministro Matteo Salvini "per aver finanziato con la somma di 150 milioni di euro la realizzazione delle opere indispensabili per raggiungere questo obiettivo".

Gli stessi amministratori regionali si augurano che "quanto prima si possa aprire anche questo cantiere per riscoprire finalmente questo nuovo asse di penetrazione dall’Umbria verso le Marche, favorendo scambi commerciali, turismo e sviluppo, colonne portanti dell’economia di entrambe le regioni. In questo progetto abbiamo impegnato energie rilevanti con la consorella Regione Marche per conseguire questo risultato", aggiungono Melasecche e Tesei. A fine gennaio si era svolto un sopralluogo nelle Marche nel corso del quale il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami era stato accompagnato dal presidente della regione Francesco Acquaroli a vedere di persona le condizioni della Galleria della Guinza, anche a fronte dello stanziamento da parte del Governo per l’adeguamento e l’apertura della prima canna. La gara d’appalto dovrebbe essere bandita entro il 30 giugno, per procedere poi con i lavori.