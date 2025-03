Futuro al femminile. Un corso alla Bocconi

Anche il club Soroptimist Valle Umbra aderisce al progetto “Futuro al Femminile: Women in Leadership”, iniziativa volta a valorizzare e a favorire l’empowerment delle giovani donne fornendo competenze e strumenti per sviluppare abilità di leadership. Messa in campo dal Soroptimist International d’Italia in collaborazione con SDA Bocconi di Milano - School of management, la proposta si volge a giovani laureate di tutt’Italia in possesso di laurea specialistica o magistrale, con buona conoscenza della lingua inglese - età massima 28 anni - offrendo la possibilità di partecipare a un corso di formazione gratuito di tre giorni, organizzato con Bocconi nell’università milanese. Gestito dai vari club territoriali, il bando, con scadenza 31 marzo, chiede alle candidate con residenza, domicilio o abituale dimora nell’area del Club Soroptimist Valle Umbra (Foligno Spoleto Assisi Valnerina e comuni limitrofi) di inviare domanda di partecipazione - reperibile sul sito www.soroptimist.it, sezione Bandi - all’indirizzo [email protected].