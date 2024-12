Furti notturni a Cia e studio medico: rubate casseforti, indaga la polizia

Due furti sono stati messi a segno nella notte tra mercoledì e ieri ai danni della sede della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) e di un vicino studio medico: in entrambi i casi i ladri sono fuggiti con le casseforti. A fare l’amara scoperta ieri mattina i responsabili della Cia, della sede in via Francesco Pierucci che, nell’aprire gli uffici al pubblico hanno trovato le vetrate d’ingresso letteralmente sfondate e divelte. Gli ignoti hanno utilizzato per rompere la porta d’ingresso un pezzo di traversa della vicina ferrovia del treno. Una volta sfondata la porta sono entrati nella sede e hanno messo a soqquadro mobili e suppellettili, rovistato nei cassetti e negli armadi, alla ricerca della cassaforte che è stata portata via con i contanti all’interno (circa mille 500 euro).

Da qui i ladri si sono poi diretti, forzando un ingresso interno, in uno studio medico privato posto nella stessa struttura e confinante con la Cia. Anche nello studio diagnostico - dove ci sono vari ambulatori e macchinari - i malviventi hanno individuato la cassaforte che è stata letteralmente “segata“ con un apposito utensile e portata via con tutto il contenuto (si parlerebbe di qualche migliaio di euro). Nel complesso ancora da quantificare il bottino, di sicuro invece ci sono i danni che i ladri hanno lasciato dietro di loro tra infissi e porte scardinate.

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine: le indagini sono portate avanti dalla polizia che nel corso di un sopralluogo ha acquisito gli elementi del caso. Quello della notte scorsa è il terzo furto nel giro di una settimana che si verifica ai danni di studi e uffici privati. Tra venerdì e sabato scorsi infatti un colpo simile era stato messo a segno nella sede del sindacato Cisl a Città di Castello dove, anche in questo caso, ignoti avevano portato via la cassaforte con alcune centinaia di euro all’interno. Tra gli episodi segnalati in questi giorni, nell’Umbertidese dove una banda ha svuotato un’abitazione privata portando via di tutto, compresi i regali di Natale già incartati e nascosti sotto il letto, oltre a oggetti preziosi e gioielli.