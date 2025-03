Furti nelle abitazioni. Nuovo colpo in via Roma

FOLIGNO Ancora furti in appartamento, l’ultima segnalazione arriva da via Roma ed il proprietario della casa ha già presentato la denuncia alle forze dell’ordine. Il furto è avvenuto tra sabato e lunedì mattina ed i malviventi hanno aperto la cassaforte con un frullino. Il bottino è stato piuttosto consistente e con molte probabilità il colpo è stato premeditato perché chi ha agito ha studiato le abitudini del proprietario della casa. Al momento non è stato possibile capire con esattezza in che giorno siano entrati i ladri. Questo è solo l’ultimo colpo messo a segno dai malviventi. Di recente i ladri hanno visitato un appartamento nella zona di via Damiano Chiesa e via Burroni. La proprietaria dell’appartamento è rientrata a casa intorno alle 20 ed ha trovato la spiacevole sorpresa. Le stanze sono state messe completamente a soqquadro e sono stati fatti diversi danni, poi i malviventi si sono dati alla fuga con un magro bottino. Stesse modalità utilizzate da ignoti anche in un’abitazione che si trova all’incrocio tra via Flaminia Vecchia e via Treviso. Anche in questo caso a segnalare la sgradita visita sono stati i proprietari. I ladri sarebbero entrati verso le 18 e 30 approfittando dell’assenza degli inquilini.