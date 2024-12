Furgone sbanda, grave il conducente

SPOLETO Ennesimo incidente lungo la Tuderte, tra Spoleto e Castel Ritaldi. Si è verificato venerdì in tarda serata ed ha visto coinvolto un furgone. Il conducente, giunto all’altezza di una curva alle porte di Spoleto, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L’uomo alla guida del mezzo avrebbe fatto tutto da solo, finendo oltre il guardrail, a poca distanza da dove era successo un altro serio incidente autonomo una ventina di giorni fa. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. L’uomo al volante del furgone è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Foligno. Sul luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri di Spoleto per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La Tuderte si conferma strada particolarmente pericolosa e anche le soluzioni adottate da Provincia e Comune per ridurre la velocità dei veicoli non sembrano ridurre il numero degli incidenti.