FulgineaMente cerca volontari

FOLIGNO - Lo storie non piacciono solo ai bambini, ma anche agli anziani: cercasi volontari per leggere racconti nelle residenze sanitarie assistenziali. È l’appello dell’associazione “FulgineaMente“, che si impegna già da tempo per organizzare iniziative volte a promuovere la lettura, incontri letterari e premi di poesia. Dopo il successo del “Progetto Lettura“ rivolto prevalente alle scuole, ai giovani studenti e agli insegnanti, da quest’anno, sempre nell’ambito dello stesso progetto, è partita l’iniziativa “Ti racconto una storia“. Dai giovani studenti agli anziani ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa). Ebbene, alcuni volontari hanno già visitato più di una struttura, regalando attimi di serenità agli ospiti attraverso la lettura a voce alta di una storia o di un racconto. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, ma ora è a rischio e potrebbe essere notevolmente ridimensionata. "Vieni con noi a leggere nelle Rsa – è l’appello di FulgineaMente – il nostro progetto “Ti racconto una storia“ ha suscitato molta soddisfazione negli anziani, ma il numero dei volontari non è più sufficiente". L’appello è rivolto innanzitutto ai soci dell’associazione, ma più in generale a chiunque intende aderire all’iniziativa. L’impegno richiesto è di un giorno alla settimana e la referente è Rita Manecchi.