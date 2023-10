’Frantoi aperti’. Oggi convegno su olio e risorse

TODI – "La biodiversità delle varietà locali di olivo". È il tema del convegno organizzato oggi nella sala del Consiglio comunale di Todi dal Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria. Gli esperti si confronteranno su ’Risorse da valorizzare lungo la filiera dal campo alla tavola per lo sviluppo delle Comunità e dei Territori’. E intanto buona partenza a Todi di ’Frantoi Aperti’ con la città protagonista di numerose iniziative ospitate sia nel centro storico che nelle campagne circostanti, dove in queste settimane è in corso la raccolta e la frangitura delle olive, occasione per dare corpo alla vocazione oleo turistica del territorio nell’ambito di una valorizzazione della Strada dell’Olio Dop Umbria. Un settore che a Todi appare in forte crescita, ponendo il comprensorio tra i punti di riferimento per gli appassionati non solo a livello regionale.

Degustazioni guidate, visite nei frantoi, passeggiate tra gli olivi, conferenze, mostre, cene oleocentriche e cooking show sono gli appuntamenti in programma, rivolti sia ai turisti italiani e stranieri che agli appassionati e ai consumatori, destinatari di iniziative volte ad accrescerne la consapevolezza ambientale e alimentare.

Il cartellone della 26esima edizione di Frantoi Aperti in Umbria prevede eventi di varia natura nelle città dell’olio della regione per altri quattro fine settimana, fino a domenica 26 novembre. Todi ospiterà il convegno scientifico finale, con la partecipazione di tutti gli attori della filieri olivicolo-olearia, martedì 21 novembre nel Teatro Comunale, sede il successivo venerdì 24 di un importante concerto della Banda Musicale dell’Esercito Italiano. Oggi, invece,