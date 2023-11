“Frankenstein Junior” irrompe sul palco del Torti. Un musical travolgente sull’onda del celebre film

Nella versione ufficiale di Broadway, un travolgente musical sbarca al Teatro Torti: questa sera e domani alle 21 la compagnia Agape porta in scena “Frankenstein Junior” (nella foto) : una trasposizione fedele del celeberrimo cult movie di Mel Brooks che fa il verso al romanzo gotico di Mary Shelley e ai classici horror degli anni Venti, dove le scenografie in bianco nero fanno da sfondo ai tantissimi momenti di irresistibile comicità. Trovate registiche e coreografiche originali ripropongono così in chiave musical l’ironia del film attraverso “numeri” divertentissimi con Il dottor Frederick Frankestein e poi Igor, Inga, Frau Blücher e il Mostro. Regia e direzione artistica sono di Davide Gasparrini, le coreografie di Giulia Pasqualoni, le scenografie di Stella Bastianelli. I protagonisti sono Gabriele Santoni, Serena Segoloni, Stella Bastianelli, Valentina Montori, Davide Gasparrini, Lorenzo Lolli. Completano il cast, giovani talenti del luogo, che da anni fanno parte della compagnia teatrale Agape: Giulia Pasqualoni, Debora Filippucci, Aurora Balestra, Riccardo Mariani Marini, Arianna Proietti, Virginia Altana, Niccolò Borghi, Angelo Barone, Davide Torlai, Giulia De Angelis. Davide Torlai, Giulia De Angelis. Tutti pronti allora a ripercorrere le avventure, comicamente horror, di dottor Frederick “Frankenst-I-n”, professore di medicina di New York che eredita un castello in Transilvania dal suo più famoso nonno di cui deciderà di seguire le orme e di ricreare gli esperimenti, con l’aiuto della sua seducente assistente Inga e del fedele servitore Igor e sotto la severa supervisione della governante Frau Blücher.

II biglietti per lo spettacolo, adatto a tutte le età, sono disponibili sul circuito www.eventbrite.it, con info e prenotazioni al 347.9407067.

S.C.