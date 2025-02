Francesco Renga a Terni per i 20 anni di “Angelo“

Francesco Renga (nella foto) festeggia a Terni il ventennale della sua celebre canzone “Angelo”: uno dei più amati cantautori italiani sarà infatti in concerto, in un’esclusiva data ternana, il 20 settembre al PalaTerni nell’ambito della rassegna “Tributo d’Autore“, il festival dedicato alla grande canzone d’autore italiana che ha già portato in città grandi protagonisti della musica.

“Angelo”, brano con cui Renga vinse il Festival di Sanremo nel 2005 e che ha toccato il cuore di milioni di ascoltatori, rappresenta un momento cruciale nella sua carriera e continua a risuonare con forza nel panorama musicale. Il concerto non sarà solo un omaggio a quella canzone ma anche un’opportunità per rivivere le emozioni e i successi che hanno caratterizzato l’ percorso artistico del cantante, con tutti i brani più amati di Renga, che sarà accompagnato da una band di musicisti. Sarà una grande festa, una esperienza intensa e coinvolgente, ricca di emozioni e ricordi. I biglietti per questo concerto speciale sono disponibili sul sito Ticketitalia