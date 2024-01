"Francesco in scena". C’è il bando La Fondazione Progetto Valtiberina lancia il bando "Francesco in scena" per la prossima edizione del Festival dei Cammini di Francesco. Artisti e compagnie teatrali del territorio possono presentare proposte ispirate al tema del "Dono". Massimo 5 mila euro a contributo forfettario per il vincitore. Scadenza 26 febbraio.