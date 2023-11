Ex docente dell’ateneo di Perugia muore in ospedale a un mese dall’incidente

Assisi, 3 novembre 2023 – Francesco Frascarelli voleva immensamente bene ad Assisi e lo ha testimoniato per tutta la vita, partecipando a tante iniziative cittadine, con disponibilità e competenza, modi eleganti, eloquio brillante, l’immancabile foulard al collo: un punto di riferimento per la città di Assisi.

Si è spento mercoledì sera, all’età di 77 anni, al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era stato ricoverato, in condizioni molto gravi, nella serata del 7 ottobre dopo un incidente stradale occorsogli mentre tornava a casa, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

L’altra sera, sin da quando si è sparsa la notizia della morte, enorme è stato il cordoglio in Assisi, nel comprensorio e in Umbria, dove il professor Frascarelli era molto conosciuto e apprezzato; in tanti si sono stretti intorno alla famiglia, alla moglie Daniela, al figlio Damiano, al fratello Antonio, ai familiari tutti.

Già docente all’Università degli Studi di Perugia, nella cattedra di Storia medievale dell’allora Facoltà di Lettere, era scrittore, saggista, poeta e giornalista. Grande era la sua passione per la politica ed era stato anche consigliere comunale dal 1978 al 1981 nelle file della Democrazia Cristiana. Un grande impegno per la cultura, a tutto campo, per il giornalismo (con varie collaborazioni, a cominciare da quella con il settimanale cattolico "La Voce"), per quanto accadeva in Assisi, nel mondo dell’associazionismo. Accademico dell’Accademia Properziana del Subasio, era stato, nel 1989, primo presidente delle neo costituita Pro loco di Assisi. E ancora addetto stampa dell’ente Calendimaggio, socio del Rotary club, dell’associazione Amici della Montagna, del Centro pace e di tanti altri ancora.

Ogni incontro con lui, magari nelle ore notturne, era occasione per parlare di fatti e personaggi sia di portata nazionale che locale, sempre pronto a portare il suo contributo, la sua esperienza, la sua conoscenza. "Sono sicura di interpretare i sentimenti della comunità assisana nel condividere con la famiglia e gli amici il dolore per la perdita di un personaggio che ha amato visceralmente la sua città, contribuendo in diversi ruoli alla crescita culturale di Assisi" dice il sindaco Stefania Proietti.

Maurizio Baglioni