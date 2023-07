Perugia, è morto Francesco Calabrese

Perugia, 19 luglio 2023 – E’ morto stamani all'alba, mercoledì 19 luglio, Francesco Calabrese, avvocato e politico perugino. Aveva 59 anni e lascia Silvia, sua moglie, e due figli, Lorenzo e Giovanni. Calabrese era molto conosciuto a Perugia e aveva due grandi passioni: la professione e la politica. E’ stato consigliere di Circoscrizione prima (1985) e poi in Consiglio comunale a Perugia per tre consiliature, sempre all’opposizione dal 1995 al 2009, sempre con partiti e liste civiche di centrodestra, a iniziare dalla Dc. Poi dal 2014 al 2019 assessore nella prima Giunta-Romizi. Fu lui a inventarsi il Piano-Strade (slogan utilizzato ancora oggi) per rifare le vie dissestate di Perugia, la commissione spending-review per raccontare quali problemi ci fossero nel bilancio ereditato dal centrosinistra; e ancora il progetto di Perugia-Ultradigitale, grazie al quale il capoluogo umbro fu tra le prime città in Italia a essere cablate con la fibra Ftth. E poi le battaglie da consigliere di opposizione per le Circoscrizioni, quella grazie alla quale riuscita a ‘tagliare’ una delle cinque torri di via del Fosso, oppure l’occupazione per alcuni giorni del Consiglio comunale.

La passione per la politica gli arrivò dal nonno, che era senatore. E già quando frequentava il Liceo classico Mariotti fu rappresentante degli studenti. Visionario, tenace, acuto, lucido e passionale: Perugia perde una figura di assoluto rilievo. E’ stato lui, insieme ad altri, nove anni fa, l’ispiratore della candidatura a sindaco di Andrea Romizi (attuale primo cittadino di Perugia) mossa che si rivelò vincente e che Calabrese ha raccontato in un libro (E’ impossibile) uscito lo scorso novembre. Tante anche le battaglie vinte da avvocato, non ultima quella per la riapertura delle scuole durante il Covid: andò fino al Consiglio di Stato perché non ne poteva più di vedere suo figlio e migliaia di giovani chiusi in casa. E con quel parere, di fatto, il Consiglio di Stato, costrinse la Regione a tornare sui suoi passi e riaprire le classi.

In queste ore arrivano sui social centinaia di messaggi di cordoglio e di dolore per la sua scomparsa. Cordoglio a cui si unisce anche La Nazione. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 20 luglio, alle 16 nella chiesa di Case Bruciate, a Perugia.