Forza Italia, ok a Tesei . Romizi corre in Consiglio

PERUGIA – Forza Italia in Umbria non ha alcuna voglia di ‘strappare’ sulla candidatura di Donatella Tesei. Negli incontri e nelle telefonate che via via si succedono in vista della campagna elettorale, gli azzurri hanno ribadito tra loro e ai propri diretti interlocutori, due elementi fondamentali. Primo: a decidere il candidato o la candidata per l’Umbria è – come ribadito in più occasioni – il tavolo nazionale guidato dai tre leader di partito (Giorgia Meloni per FdI, Antonio Tajani di FI e Matteo Salvini per la Lega). Secondo: da parte di Forza Italia non c’è alcun giudizio negativo nei confronti dell’attuale governatrice. Ecco allora che al momento il dato di fatto è che quel Tavolo romano ha messo per iscritto che la candidata in Umbria sarà Tesei "il resto è un ‘pour parler’ tipico pre-elettorale" fanno sapere gli azzurri umbri. E non c’è nessuna pressione affinché sia Andrea Romizi il candidato presidente. L’ex sindaco correrà a preferenze – almeno per il momento -, ovvero sarà candidato per un posto in Consiglio regionale. Insomma, gli azzurri smorzano i possibili entusiasmi per una candidatura romiziana che al momento non è affatto in agenda. In politica però gli scenari mutano rapidi. E così se la Meloni non ha intenzione di rimescolare le carte, ecco che potrebbe subentrare il fattore-Liguria: se il governatore Toti dovesse dimettersi in tempo per andare al voto in autunno, il candidato più forte e probabile per quella Regione è Edoardo Rixi, attuale sottosegretario leghista. In questo modo – dato che Toti non è né meloniano e men che meno della Lega – Salvini potrebbe eventualmente accettare di ‘cedere’ l’Umbria. Ma qui siamo al momento nel campo dei ‘se’ e dei ‘ma’.