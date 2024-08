Forza Italia: "Noi, centrali per il voto"

PERUGIA – "Forza Italia deve avere un ruolo centrale nelle elezioni di novembre": è questo il senso della riunione-fiume delle segreterie regionali e provinciali di Perugia e Terni degli azzurri al Park Hotel di Ponte San Giovanni. Il vertice è iniziato con la relazione del segretario Andrea Romizi e si è snodato per cinque ore proprio "sul ruolo centrale degli Azzurri, chiamati ad essere il perno della coalizione di centrodestra, il volto rassicurante e responsabile rivolto all’elettorato moderato, di centro, riformista. Siamo consapevoli – ha detto Romizi – della grande capacità di aggregazione dimostrata in questi ultimi mesi e certificata dal risultato elettorale del partito, sia alle europee che alle comunali".

Massiccia presenza alla riunione congiunta: dal vicepresidente della Regione Roberto Morroni alla presidente della provincia di Terni Laura Pernazza. Poi sindaci, amministratoriri, i segretari provinciali Stefano Fatale e Fiammetta Modena, il capogruppo Stefano Pastorelli, i parlamentari Catia Polidori e Raffaele Nevi, il coordinatore dei giovani Edoardo Pannacci. C’è stata l’analisi del voto in vista delle regionali, preparata dal sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini. Poi i temi che Forza Italia porterà alla attenzione del proprio elettorato nei settori sanitari, economici, imprenditoriali, occupazionali. Non ultima la manovra da 120 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle imprese umbre.