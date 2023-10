Fontivegge al setaccio. Denunce, esplulsioni e multe

Fontivegge al setaccio. Nel corso dei servizi nella zona di via Mentana, il personale della Questura ha denunciato un cittadino ecuadoriano di 36 anni, gravato da precedenti di polizia, trovato con un cellulare del quale non ha saputo dare spiegazione, per questo è stato denunciato per ricettazione. I carabinieri, invece, hanno denunciato un 18enne trovato con dell’hashish che ha opposto resistenza. Il personale del Reparto prevenzione crimine ha multato mente tre persone per la violazione dell’ordinanza sindacale sugli alcolici. Gli investigatori della Mobile hanno controllato tre cittadini stranieri, trovati con 12 grammi di marijuana, una dose di eroina e una dose di oppiacei. Per il primo, un siriano di 30 anni è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio; gli altri due, invece, entrambi cittadini nigeriani, sono stati multati. Sono stati 12 i cittadini extracomunitari risultati irregolari, 6 sono stati espulsi; 3 sono stati accompagnati ai Cpr; 2 sono stati rimpatriati nei paesi di origine. Ad uno, infine, è stata applicata la misura alternativa. In tutto sono state identificate 294 persone e controllati a 68 veicoli.