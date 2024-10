Fonte lascia l’edicola . Arriva un chiosco per materiale editoriale

A fine mese abbandona il centro una delle edicole più antiche della città: quella di Andrea Fonte. Il chiosco, a metà tra corso Vannucci e piazza della Repubblica, è stato molto più di una rivendita di giornali e riviste. Fonte, infatti, aveva trasformato l’edicola in un bazar delle curiosità: celebri i suoi cuccioli di cane e di gatto in peluches attrazione per turisti e passanti, che li scambiavano per veri. Il gabbiotto verrà rimosso, al suo posto un cubo di cristallo dove sarà esposto materiale informativo.