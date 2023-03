Flaminia, restyling al palo Nel tratto tra Spoleto e Terni il commercio intanto soffre

Tre Valli o Flaminia? Gli spoletini da anni si pongono la domanda, ma la svolta è arrivata solo di recente ed è di lunedì la notizia relativa all’imminente bando per i lavori della realizzazione del tratto di 4,5 chilometri della Tre Valli Umbre che va da Madonna di Baiano a Firenzuola. Il progetto "Tre Valli" prescinde da quello di riqualificazione della strada Statale Flamina nel tratto tra Spoleto e Terni già programmato da tempo da Regione ed Anas, ma al momento rimane tutto fermo e gli operatori commerciali di quel tratto di strada, che unisce due delle principali città dell’Umbria, chiedono aggiornamenti sullo stato dei lavori e sulla tempistica degli interventi. Nell’autunno del 2021 l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche, annunciò che lo studio di progettazione dei primi 5 progetti erano stati consegnati all’Anas e che l’inizio scaglionato dei primi cantieri era previsto per la primavera 2022. Poi però nessun cantiere, con la strada che rimane pericolosa a causa dell’elevato traffico ma soprattutto per il transito di mezzi pesanti che costringe gli automobilisti ad impegnare anche 40 minuti per percorrere poco più di 20 km. I progetti per l’intervento di riqualificazione sono 5: Intersezione di Montebibico, centro abitato di Testaccio, Rotatoria Spoleto sud, Intersezione ponte in muratura (il progetto prevede l’allargamento dello svincolo di collegamento tra la strada proveniente dalla località Mustaiole e la Flaminia in corrispondenza del ponte sul torrente Tessino. Quindi nuovo ponte a valle di quello esistente, a campata unica. I cinque interventi richiederebbero un finanziamento di 9 milioni di euro, ma ad oggi è tutto fermo al palo. Che fine hanno fatto? Due settimane fa, in occasione della presentazione del servizio treno+bus, l’assessore regionale alla viabilità ha parlato del raddoppio ferroviario Spoleto-Campello, di quello tra Spoleto e Terni e della Tre Valli: nessuna parola sulla Flaminia. Sul tema viabilità il vice presidente del consiglio comunale, Sergio Grifoni, ha proposto di organizzare un incontro pubblico con l’assessore Melasecche per fare il punto sul tema e sullo sviluppo economico del territorio. Intanto l’amministrazione comunale finalmente si prepara a sostituire i tappeti meccanizzati del percorso della Posterna guasti da oltre un anno. I lavori dovrebbero iniziare il 15 marzo.

Daniele Minni