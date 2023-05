Fiumi di hashish e cocaina sulla città Tre arresti su segnalazioni anonime

Tre arresti per droga, in due distine operazioni, della polizia che ha sequestrato oltre 7 etti di cocaina e più di un chilo e mezzo di hashish. Decisive le segnalazioni dei cittadini anche in forma anonima sull’App “Youpol“ della polizia. Nei giorni scorsi in via Battisti, nelle vicinaze delle scuole e di un locale, gli agenti della squadra mobile hanno notato un sospetto via vai di giovani, puntando l’attenzione su un pregiudicato ternano di 54 anni, già arrestato e condannato per detenzione e spaccio di droga. Il blitz degli agenti in casa dell’uomo (dove è stato trovato anche un ragazzo poi segnalato in Prefettura come consumatore di droga e che aveva appena acquistato dell’hashish), ha portato alla scoperta di 15 panetti di hashish, per un kg e mezzo di peso, 2 sacchetti di cocaina del peso di 260 grammi l’uno e 50 grammi l’altro, oltre ad una dose già pronta di cocaina; inoltre sono stati rinvenuti bilancini e tutto l’occorrente per preparare le dosi. In casa anche 1.560 euro, nonostante l’uomo risulti nulla facente. Sempre nei giorni scorsi, in zona San Valentino, gli agenti hanno fermato un’auto proveniente dalla vicina via Brodolini. A bordo due uomini di 29 e 34 anni, conosciuti come ultras della Ternana, che sono stati perquisiti. Il 29enne nascondeva negli slip un sacchetto con 220 grammi di cocaina; in casa del 34enne, sono stati scovati 20 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, un grammo e mezzo di hashish e un bilancino di precisione. Sono stati arrestati e il giudice ha stabilito l’obbligo di dimora e di firma per tutti e due, fino alla data del procedimento, rinviato a fine giugno.