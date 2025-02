“Fino alle stelle!“ commedia musicale sul palco dell’Excelsior

Una commedia musicale romantica, leggera e divertente per la stagione di prosa di Bettona. Stasera alle 20.45 al Teatro Excelsior va in scena “Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo stivale“, scritta e interpretata da Tiziano Caputo e Agnese Fallongo (nella foto) per la regia di Raffaele Latagliata. Lo spettacolo racconta la storia di Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, che convince Maria, fanciulla dal temperamento apparentemente mite ancora ignara del suo straordinario talento, a seguirlo in un’impresa a dir poco improbabile: scalare tutta Italia alla ricerca di fama e gloria per arrivare… Fino alle stelle! Il loro sarà un viaggio attraverso regioni, dialetti e leggende, ma anche dentro loro stessi, un viaggio fatto di momenti privati, piccoli dissapori e comiche gelosie, che li condurrà alla ricerca della grande occasione che possa cambiare la vita. I due protagonisti recitano, cantano e suonano, in un caleidoscopio di dialoghi, battute e canzoni per affresco dell’Italia e della sua musica. Prenotazione biglietti allo 075.57542222