Fino al 2 agosto c’è il campus estivo

1 Il direttivo della Asd

Presidente: Leonardo Lustri. Vice: Mario Castellani. Segretario: Cesare Battistelli. Responsabile settore giovanile: Raffaele Murano. I consiglieri sono Roberto Benincasa e Paolo Barbarossa.

2 I talenti

Tra i tanti calciatori che ce l’hanno fatta, c’è Adama Diakitè. L’attaccante è cresciuto su questi campi, arrivando a giocare anche in serie B. Oggi è in Lega Pro con la Torres. La sua maglia è in mostra negli ugffici della società.

3 Il campus

Fino al 2 agosto è operativo il campo estivo della Asd Madonna Alta - Ferro di Cavallo, per bambini dai 5 ai 13 anno. Dalle 8 alle ore 13, dal lunedì al venerdì.