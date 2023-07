’’Finestrelle’’, quando il cinema è passione

Si chiama ’’Finestrelle Film Production’’, una nuova realtà di giovani nata con la voglia di vivere e fare il cinema, che ha fatto il suo debutto poco più di un mese fa alla tenuta “Terre de la Custodia”, a Gualdo Cattaneo, con un allestimento suggestivo a tema cinema ed una esposizione di alcuni frame, il tutto accompagnato dai prodotti di eccellenza dell’azienda Farchioni.

L’occasione è servita a presentare la ’mission’ dell’associazione ’Finestrelle’, ovvero la diffusione della cultura cinematografica in genere e in questo momento la realizzazione di un lungometraggio interamente girato in Umbria, favorendo le collaborazioni con tutte le realtà istituzionali e culturali e dunque apportando visibilità alle città umbre ed al territorio.

Lʼassociazione, come si diceva recentemente fondata, con sede in Spello, sta appunto lavorando alla realizzazione di un film dʼautore interamente girato tra i comuni di Spello, Foligno, Bevagna, Montefalco e Spoleto. La produzione è totalmente indipendente, ed ha attinto da compagnie teatrali, scuole di recitazione e figure professionali, avviando nuove collaborazioni per portare a termine il lavoro entro il 2023. I fondatori di Finestrelle si sono presentati al pubblico, nella serata evento di Gualdo Cattaneo, raccontando la loro storia, fatta di passione e amore per il cinema, specialmente quello d’autore indipendente, che offre sempre spunti riflessivi e mette in risalto le qualità artistiche veicolando messaggi e tematiche importanti. Inoltre rende il cinema fruibile e tangibile, in una realtà provinciale come quella umbra, dove l’inserimento nel settore è spesso complicato e difficile. Temi sui quali si è espresso il presidente e fondatore della associazione Matteo Minganna (33 anni) , che svolge il ruolo di regista nel progetto filmico, Umberto Broccolo (33) vicepresidente, che ricopre un ruolo attoriale durante le riprese, e Francesca di Meo, nuova collaboratrice nel progetto, titolare dell’agenzia TeatrArt, di Foligno, che si occupa della formazione del cast e della preparazione artistica e recitativa degli attori.

I fondatori di Finestrelle ad oggi collaborano in tutti i reparti in cui l’associazione opera, gestendo le pagine social, curando l’immagine e le grafiche pubblicitarie, contribuendo all’organizzazione degli eventi dedicati, fornendo assistenza durante le giornate di riprese del film. "Al primo evento che abbiamo organizzato – ha detto Matteo Minganna – ne seguiranno sicuramente altri, perchè questo è l’inizio di una nuova realtà culturale che vuole in tutti i modi riaffermare e valorizzare il cinema d’autore e l’arte nel territorio, avvicinando chiunque fosse intenzionato ad esprimere le proprie passioni e talenti artistici".