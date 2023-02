“Figuratevi”: e ora si alzi il sipario

La nostra scuola, la secondaria di primo grado San Paolo si trova in centro, in viale Roma, nel quartiere monumentale di Porta San Pietro, soprannominato Borgobello perché contiene edifici bellissimi ed importanti e la sua skyline è inconfondibile: il campanile di San Pietro, quello senza punta di San Domenico accanto alla chiesa gigantesca. Però non tutti sanno che, proprio all’ombra della chiesa, sul retro del complesso di San Domenico, ci sono un teatro, un museo e un’arena pensati per bambini e ragazzi.

Queste strutture sono state volute e realizzate da Tieffeu, una sigla che vuol dire Teatro di Figura Umbro. Tieffeu è un centro culturale, dice il sito ufficiale. Ma è soprattutto una persona, Mario Mirabassi e la sua storia personale di appassionato attore, creatore e animatore di marionette e burattini, autore di testi e scenografie, produttore di spettacoli, organizzatore di festival; tutto questo nelle vesti di un barbuto Mangiafuoco dall’aspetto gentile e vivace, che ha trovato nel teatro di figura un modo per esprimere la sua vita e il mondo. I nostri genitori si ricordano di lui che ha prodotto tantissimi spettacoli, tra cui il famoso Pinocchio, per bambini e anche per adulti “ragazzi nell’anima”.

Da più di trent’anni Mirabassi-Tieffeu organizza il festival “Figuratevi”, una manifestazione estiva itinerante a cui partecipano compagnie italiane e straniere. Per tanti anni il festival è stato ospitato nel Parco di Sant’Anna, poi per il gran successo e il pienone di pubblico lo spazio non è bastato più e ora si svolge sia a Perugia, al Percorso Verde, che in Valnerina! Il Teatro di figura può ospitare 99 spettatori ed è stata la realizzazione di un sogno.

Nel teatro è stato allestito il Muma, Museo delle Marionette che espone circa 250 tra marionette, burattini, figure di gommapiuma, scenografie, realizzate da Mirabassi, la moglie Lorenza, la figlia Ada e il genero, Giancarlo Vulpes la voce dei burattini. L’ARENA è uno spazio utilizzabile nelle belle stagioni per gli spettacoli all’aperto. Tieffeu collabora con le scuole per realizzare esperienze di teatro, offre i suoi spazi per le recite scolastiche. Molti di noi, perciò, sono stati al teatro sia come spettatori, sin dalla scuola materna, che attori. A noi ragazzi piace essere coinvolti in queste attività, dove si imparano tante cose divertendosi e, a volte, vergognandosi un po’, ma in allegria.