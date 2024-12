Figc, premiate le società. Luigi Repace ai dirigenti: : "Vero motore del calcio"

Uno sguardo al passato che ha portato trofei, uno al presente, che vede i campionati al giro di boa, e uno al futuro che si spera possa portare ad alzare di nuovo una coppa. L’auditorium di Prepo è stato teatro della cerimonia che, anche quest’anno, ha visto la consegna dei riconoscimenti a tutte le società che, nella stagione 2023-2024, hanno vinto campionati, playoff e coppe disciplina. Premiate anche le prime 4 società nella speciale graduatoria di Eccellenza e Promozione riservata ai club che hanno impiegato il maggior numero di fuoriquota. L’occasione per il presidente del Cru Luigi Repace per confrontarsi con tutte le società che, come ogni edizione, hanno affollato l’auditorium. Repace ha ringraziato i dirigenti "vero motore del calcio dilettantistico che, con tanti sacrifici, continuano a sostenere il movimento per pura passione". Ha ricordato il prossimo trofeo in palio in ordine cronologico: la finalissima di coppa di Eccellenza tra Cannara e Sansepolcro domenica 5 gennaio.

I club di prima squadra premiati. Eccellenza: Acf Foligno (campionato e supercoppa), Atletico Bmg (coppa), Nestor (coppa disciplina), Pontevalleceppi, Terni Fc, Angelana, Atletico Bmg (premio giovani).

Promozione: Pietralunghese (girone A e coppa), Bastia (girone B e supercoppa), Cannara (playoff e coppa disciplina girone B), Pontevecchio (coppa disciplina girone A), Ventinella, Virtus Sangiustino, Pievese e Pontevecchio (premio giovani girone A), Amc 98, Ducato, Foligno e Sangemini (premio giovani girone B).

Prima categoria: Ponte Felcino (girone A), Torgiano (girone B, coppa e supercoppa), Petrignano (campionato e coppa disciplina girone C), Fanello (campionato e disciplina girone D), Casa del Diavolo e Arna (playoff), Pistrino (disciplina girone A), San Nicolò (coppa disciplina girone B).

Seconda categoria: Academy San Sisto (girone A e coppa), Assisi (girone B e supercoppa), Olimpia Umbria (campionato e disciplina girone C), Gualdo, Vigor N. Gualdo Bastardo e Fabro (playoff), Don Bosco (disciplina girone A), Trevana (disciplina gir. B).

Eccellenza Femminile: Orvieto (campionato e coppa disciplina), V.A. Sansepolcro (coppa e supercoppa).

Amatori: Pineta (campionato), Piosina (coppa), Old Blacks (disciplina).