Fiere e Retrò, un successo. E torna Capodanno in piazza

Fiere di San Florido e Retrò: pieno di visitatori e turisti per un’accoppiata dello shopping nel centro storico che ha messo tutti d’accordo, espositori compresi che hanno particolarmente gradito l’ampliamento degli spazi, alcune novità del programma ed il percorso all’interno e poco fuori le mura urbiche. Prove generali per l’imminente varo del calendario degli eventi natalizi e del ritorno del Capodanno in piazza. L’isola dello shopping (grazie anche all’apertura domenicale dei negozi), oltre 450 banchi, fra Fiere e Retrò, è stata promossa a pieni voti e consacrata da un elevato numero di visitatori, con il massimo di espositori raggiunti "L’edizione 2023 delle Fiere di San Florido ha riconfermato lo straordinario successo di un evento secolare tanto caro ai tifernati – ha detto l’assessore Letizia Guerri – che è parte della nostra storia, su cui continuiamo ad investire con il recupero di spazi che non venivano occupati da qualche anno, da viale Diaz a Corso Vittorio Emanuele così come aree dedicate a prodotti artigianali: su questa strada continueremo a lavorare anche per le prossime edizioni Importante il ruolodella Polizia Locale assieme alla responsabile della sicurezza che hanno garantito l’organizzazione ma anche il corretto funzionamento di questi tre giorni così intensi. Ringraziamento che va esteso alle forze dell’ordine e ai volontari di protezione civile e agli operatori del soccorso".

Nel chiudere la tradizionale tre giorni di San Florido, l’assessore Guerri anticipa che a breve prenderanno avvio le iniziative del Natale e soprattutto il ritorno del Capodanno in piazza a Città di Castello, uno dei primi comuni, alcuni anni fa, ad inaugurare un nuovo modo coinvolgente di festeggiare San Silvestro e brindare a ritmo di musica al nuovo anno".