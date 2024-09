Fibra ottica, via al maxi-intervento: "Garantita la connettività veloce"

Si è tenuto in Comune l’incontro tra il sindaco Roberta Tardani e i rappresentanti di Fibercop, la società che si è aggiudicata il bando pubblico per la realizzazione del Piano Italia 1 Giga. L’incontro, al quale ha partecipato anche il dirigente del settore tecnico Rocco Olivadese, è stato propedeutico all’avvio nelle prossime settimane degli interventi di cablaggio per portare connessioni ultrabroadband su tutto il territorio comunale. L’iniziativa rientra nella Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga ed è finanziata per il 70% attraverso i fondi del Pnrr. FiberCop, si è infatti aggiudicato 7 dei 15 lotti messi a bando da Infratel Italia nell’ambito del Piano Italia 1 Giga, per un valore di oltre 1,6 miliardi di euro di finanziamento, ai quali si aggiungono circa 1 miliardo di investimento diretto. L’obiettivo è garantire entro dicembre 2025, grazie alla posa di fibra ottica nella rete di accesso, una velocità di connessione di almeno 1 gigabit/s in download e 200 megabit/s in upload. Orvieto rientra tra i comuni interessati da questo vasto programma che, complessivamente, interessa 10 regioni (Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria, Marche, Calabria e Basilicata) più le Province autonome di Trento e Bolzano."Come avevamo anticipato – commenta il sindaco Roberta Tardani – partiranno a breve i lavori per la copertura con la fibra ottica che saranno finanziati in larga parte dai fondi Pnrr ai quali si aggiungeranno gli ulteriori investimenti diretti da parte di Fibercop che consentiranno di raggiungere le utenze dell’intero territorio comunale interessate dai piani di sviluppo infrastrutturali. Si tratta di un intervento rilevante, molto atteso dai cittadini e dal sistema delle imprese, che garantirà la connettività veloce ormai fondamentale nel mondo di oggi e necessaria per favorire la transizione digitale e abbattere il digital divide. La digitalizzazione del territorio prevede, peraltro, altre iniziative che riguardano le scuole e le strutture sanitarie che ne potranno beneficiare per le attività curriculari e per sviluppare e potenziare i servizi in telemedicina. Gli uffici comunali e i tecnici di Fibercop stanno ora lavorando alla programmazione degli interventi per pianificare e coordinare i necessari lavori di scavo con l’obiettivo di limitare al minimo i disagi per la popolazione".

Cla.Lat.