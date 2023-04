Festa di Scienza e Filosofia Raffica di big al gran finale I numeri siglano il successo

Circa diecimila prenotazioni già alla vigilia dell’evento: Festa di Scienza e Filosofia-Virtute e Canoscenza’’, che ieri ha chiuso i battenti incassando un grosso successo, anche di numeri, si conferma un evento in continua espansione e ormai senza confini, visto che la possibilità di seguire in rete molte delle conferenze ha allargato la platea a dismisura. Ventisei le iniziative in programma ieri, nella quarta e ultima giornata della manifestazione. Ad impegnare il pubblico anche i laboratori di “Experimenta”, in qualche modo l’’’officina’’ di Festa di Scienza, ospitata a Palazzo Candiotti, che ha avuto un ottimo riscontro, insieme a tanti altri eventi collaterali.

A chiudere la dodicesima edizione sono stati gli interventi del sociologo Domenico De Masi, alle 18 e il fisico Roberto Battiston, alle 21, all’Auditorium San Domenico di Foligno. Il tema affrontato da De Masi è stato: “Il progresso: uno, nessuno…centomila’’, mentre il professor Barriston, nell’intervento che ha chiuso l’edizione 2023, ha parlato de “L’alfabeto della natura”. Questo solo per citare i due ultimi relatori, preceduti da altri illustri esponenti della cultura e della scienza, tra cui personaggi da anni legati all’evento come il genetista Edoardo Boncinelli o il matematico Piergiorgio Odifreddi. Il bilancio dell’evento dovrà probabilmente ancora essere messo a punto nelle cifre esatte, ma certo è che i numeri sono stati alti, segno che i temi trattati dall’evento culturale folignate rispechiano l’attualità con grande appeal. Com’è noto la Festa di Scienza e di Filosofia (dove l’aggiunta ’Virtute e Canoscenza’ è un omaggio a Dante e all’anelito dell’Uomo ad espandere gli orizzonti della proprio sapere) è promossa e organizzata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali, in collaborazione con il Comune di Foligno, con la Regione Umbria e con l’Associazione Oicos riflessioni e, da quest’anno, anche con il Rotary Club di Fabriano, il Comune di Fabriano, la Regione Marche e il supporto del Rotary Club di Foligno. Tra le novità del 2023 c’è stata infatti questa nuova collaborazione con Fabriano, che di fatto sta portando l’evento folignate a travalicare i confini regionali.

Patrizia Peppoloni