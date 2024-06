Festa dell’Arma "I carabinieri: interpreti dei valori istituzionali, ogni giorno"

Celebrato anche a Perugia l’anniversario (il numero 210) della fondazione dell’Arma dei carabinieri. Nel corso della mattinata, alla caserma Garibaldi, sede del comando Legione “Umbria“, il comandante, generale di brigata Gerardo Iorio, e il presidente dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo dell’Umbria, generale Antonio Cornacchia, hanno deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti. Presenti oltre cinquanta sindaci insieme ai Gonfaloni dei rispettivi Comuni, con i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Nel pomeriggio, ai giardini del Frontone, il sottosegretario dell’Interno, Emanuele Prisco, accompagnato dal comandante della Legione “Umbria“, ha passato in rassegna il reparto di formazione. Il generale di brigata Gerardo Iorio, nel suo intervento, ha ringraziato tutti i suoi carabinieri, "interpreti quotidiani dei valori istituzionali", le loro famiglie. Ha rivolto un commosso saluto ai caduti in servizio, Il comandante ha, inoltre, sottolineato come "la fiducia dei cittadini umbri è l’essenza della nostra attività. Un’essenza morale che è il presupposto di quella reale poiché la capacità di rassicurazione dei cittadini è e rimane uno dei compiti primari, per garantire una percezione della sicurezza – ha detto ancora il generale Iorio – che si misura non solo con le statistiche ma soprattutto con la costante presenza fra la gente, con la disponibilità e l’aderenza alle esigenze delle comunità all’interno delle quali l’Arma opera".