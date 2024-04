Festa della Liberazione. Eventi fino a novembre

CITTÀ DI CASTELLO – Città di Castello celebra con un anno di anticipo l’Ottantesimo della Liberazione: il 22 luglio del 1944 le truppe britanniche costrinsero l’esercito nazifascista alla ritirata verso il Nord d’Italia. Il calendario di iniziative si apre oggi, in occasione del 25 aprile con il corteo che partirà alle 10 da piazza Gabriotti guidato dal gonfalone del comune, con le autorità e le associazioni combattentistiche. Al monumento alla Resistenza Altotiberina in viale Vittorio Veneto, è prevista la deposizione della corona di alloro, a seguire gli interventi. E proprio in queste ore è stato presentato il nutrito calendario dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione di Città di Castello avvenuta il 22 luglio 1944 ad opera del contingente militare britannico e indiano, guidato dal maggiore J.W.Brook. Il programma di eventi, che si concluderà a novembre, è realizzato insieme al consiglio comunale e alle associazioni. Nel Comitato organizzatore dell’Ottantesimo anche l’istituto di storia politica e sociale Venanzio Gabriotti, Anpi, l’associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra, Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Trestina Per la Pace. Alcuni eventi saranno organizzati con amministrazioni vicine, tra cui Montone e Pietralunga, che fu la prima zona libera d’Italia. Molte iniziative di animazione e divulgazione: in particolare visite a tema e contest, una bibliografia sull’Ottantesimo, inoltre l’Archivio Storico della Libreria editrice Paci la Tifernate e la casa editrice Il Solco hanno proposto la ristampa di alcuni libri dell’epoca e la riproposizione nel contenitore teatrale Storie di libri di un evento dedicato ad Attilio Momigliano, antifascista esule a Città di Castello. Tiferno War Games ha invece annunciato la realizzazione di un plastico.