Festa del calcio giovanile. Nel ricordo di due amici

Una festa del calcio giovanile che prosegue una lunga tradizione, che già nel nome vuole ricordare due amici (chiamarli collaboratori sarebbe riduttivo) prematuramente scomparsi, che mantiene il suo legame con la solidarietà e ne instaura uno con un’eccellenza nel settore della formazione. È un biglietto da visita non comune quello che può esibire l’11° Torneo Sporting Club - Trofeo Cartoedit - Memorial “Marco Nutrica - Donato Fedencrini” organizzato dalla Junior Castello Calcio che si svolgerà nei giorni 25, 27 e 28 aprile allo stadio “Baldinelli”. Alla manifestazione, riservata alle 5 categorie Pulcini (2013 e 2014), Primi calci (2015 e 2016) e Piccoli amici (2017) parteciperanno 84 squadre in rappresentanza di 24 società provenienti da 4 regioni e 20 comuni: 240 le gare e circa 850 gli atleti impegnati. Anche quest’anno, metà del prezzo del biglietto verrà devoluto all’associazione Parent Project Onlus, che opera per migliorare qualità e prospettive di vita di bambini e ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

La novità è rappresentata dalla collaborazione con la Scuola di arti e mestieri “Bufalini”, che in una postazione fornirà informazioni nell’ambito di un progetto di facilitazione alla digitalizzazione. Soddisfazione e ringraziamenti ai collaboratori impegnati nell’organizzazione sono stati espressi dal presidente del club Lorenzo Pieracci, che ha raccolto il plauso delle istituzioni amministrative (sindaco Luca Secondi ed assessore allo sport Riccardo Carletti) e calcistiche (Claudio Tomassucci del Cru della Figc), oltre che dei rappresentanti (Renato Pescari per Parent Project Onlus e Giovanni Granci per la “Bufalini”) delle altre realtà coinvolte.

Paolo Cocchieri