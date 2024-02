Festa con Re Dodone e i suoi fratelli. Riparte il ’Carnevale in piazza’

Il Re Dodone, il ciccicocco, le maschere, i coriandoli, i dolci tipici di questo periodo. In Altotevere fervono i preparativi per il carnevale che si svolge questa settimana con diversi appuntamenti. A Città di Castello torna il "Carnevale in piazza", domenica 11 febbraio la festa per eccellenza dei bambini, dell’allegria e dei colori, degli scherzi e del divertimento. Dalle ore 15 ci sarà tanta animazione per i più piccoli, con due postazioni di truccabimbi, bolle di sapone giganti, baby dance, palloncini, e sparacoriandoli, ma anche musica per tutte le età per accompagnare nei balli grandi e piccini. Protagoniste assolute del pomeriggio organizzato dal Comune saranno le società rionali della città: in piazza Matteotti si ritroveranno i volontari della Mattonata, di Riosecco, Badiali, San Pio, Salaiolo, San Giacomo, Quelli delà del Ponte Pesci d’Oro, Madonna del Latte, Prato, Casella.

Tutti insieme offriranno ai presenti ciaccine fritte, mazzafegati salsicce, dolci e richiameranno nel centro storico famiglie da tutta la città. La marcia in più a una spensierata e divertente festa del segno della tradizione cittadina, sotto lo sguardo del simbolo del carnevale tifernate, Re Dodone, che saluterà con benevolenza e simpatia tutti i presenti. "Aspettiamo i bambini, le famiglie, chiunque ami divertirsi e stare insieme nella nostra bella città", dice l’assessore Letizia Guerri.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del Carnevale in piazza, centro storico blindato: il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 9 alle ore 20 di domenica 11 febbraio vieterà transito e sosta veicolari su largo Gildoni, piazza Matteotti, piazza Fanti, via Sant Apollinare, corso Cavour, piazza Gabriotti, compresa l’area riservata agli autorizzati. In zona anche la frazione di Lama si sta preparando al meglio per festeggiare il Carnevale con due appuntamenti. Domani a partire dalle ore 9.15 gli "Amici del Carnevale" accompagneranno i bambini della scuola materna e di quella elementare per vivere il ciccicocco. Sabato 10 febbraio invece dalle ore 14 dal piazzale della parrocchia di Lama (in via Gramsci) si snoderà la sfilata in maschera accompagnata dalla Banda musicale. Tutti possono partecipare alla festa mascherandosi. Saranno consegnate delle targhe ricordo ai gruppi partecipanti.