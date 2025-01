Festa a sorpresa in Comune per i 90 anni del pittore Pietro Pecorari

SAN GIUSTINO - Per i suoi 90 anni una festa a sorpresa nella sala consiliare di San Giustino che si è svolta sabato pomeriggio, 25 gennaio, giorno del suo compleanno. Un omaggio importante per Pietro Pecorari, l’artista che ha tagliato il traguardo dei 90 anni di età e che da quasi 70 è esempio di creatività con le sue opere sparse a livello internazionale. Il sindaco Stefano Veschi ha consegnato a Pecorari una pergamena davanti a familiari (la moglie Giuliana, i figli Rita e Davide e i nipoti). Parenti e amici. Da Selci Lama, dove nel suo studio in via della Stazione ha dipinto per lungo tempo, Pecorari si è trasferito nel 1990 all’interno dell’ex convento francescano di San Martino (da lui ristrutturato), vicino a Pitigliano, che è sede anche della sua mostra permanente. A scoprire il talento di Pecorari, nel 1957, era stato il professor Gianni Angelini, direttore artistico della Perugina e “padre“ dei famosi Baci, che nel visionare alcuni suoi disegni gli propose l’organizzazione di una mostra, a patto che ultimasse una serie di quadri, cosa che poi fece.