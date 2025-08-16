Giovane ustionato cade in un dirupo. E’ scivolato su un braciere durante un festival

San Venanzo, 16 agosto 2025 – E' caduto su una braciere che era stato acceso per cucinare e poi sarebbe rovinato in un dirupo. E' affidato ai carabinieri il compito di ricostruire il grave episodio nel quale è rimasto coinvolto, all'alba di sabato, un ragazzo romano di venticinque anni, ora ricoverato con gravi ustioni all'ospedale di Perugia dove è stato trasportato in elisoccorso. L'incidente sul quale sono stati finora forniti pochissimi dettagli, sarebbe avvenuto nel contesto del Wao Festival, il festival di musica elettronica ed arte che si svolge ogni estate tra i boschi del monte Peglia, nel territorio comunale di San Venanzo.

A dare l'allarme sono state altre persone che erano con lui. Il venticinquenne è stato soccorso da un elicottero e trasferito in ospedale con gravi ustioni estese su varie parti del corpo. Le sue condizioni sono stazionarie come riferisce il sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli. Il Wao Festival, in corso di svolgimento dal 13 al 17 agosto, è un evento piuttosto noto a livello nazionale che quest'anno festeggia il decimo anniversario ed attira ad ogni edizione un notevole numero di appassionati di questi genere musicale proveniente da ogni parte d'Italia. I partecipanti campeggiano nel parco dei Sette Frati in un clima di creatività artistica e connubio con la natura che ha molte assonanze con gli happening di avanguardia musicale degli anni sessanta e in un contesto di grande suggestione.

"We Are One, questo è il principio su cui si fonda la filosofia del festival: dissoluzione delle individualità, riscoperta ed esplorazione delle connessioni profonde che ci rendono parte di questo mondo, parte di una comunità viva e pulsante", così l'evento, organizzato da un'omonima associazione, viene descritto nel sito internet di riferimento. Il Wao è stato più volte al centro di attacchi politici con il centrodestra locale che non lo ha mai visto con grande favore. Pochi anni fa l'ex consigliere regionale della Lega Daniele Nicchi aveva presentato un'interrogazione chiedendo chiarimenti sull'opportunità di concedere per lo svolgimento del festival l'utilizzo del parco naturale che è riserva "Uomo e biosfera" dell'Unesco.

Claudio Lattanzi