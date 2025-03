Fere all’assalto della Torres. Per vincere . Rossoverdi con un centrocampo “inedito“

Vincere e non scavare una sorta di canyon. Le Fere, con un centrocampo inedito a causa di squalifiche e infortuni, devono battere la Torres per tenere nel monitor la Virtus Entella che ha fatto il pieno a Pesaro. Le stesse motivazioni valgono per la squadra sarda che avrà al seguito oltre 500 tifosi. "Non è una partita decisiva – spiega Ignazio Abate – ma molto importante. Le squalifiche fanno parte del campionato. Non avremo calciatori con certe caratteristiche, ma altri che danno grandi garanzie. Forse cambieremo qualcosa nella struttura. Vallocchia e Aloi giocheranno. La squadra sta bene e spero che lo stadio ci trascini. La Torres ha fatto più punti di tutti fuori casa, lavora insieme da due anni e l’anno scorso si è giocata il campionato con il Cesena. Ha struttura nelle retrovie e pressa alto. Dovremo capire quando palleggiare e quando andare diretti. Ma soprattutto dovremo avere la fame di voler rimanere in alto. Sarà la solita Ternana, con i principi che abbiamo da inizio campionato".

La mancata contemporaneità delle gare: "Senza polemica, credo che ad un certo punto della stagione si dovrebbe giocare tutti insieme. È normale che l’occhio possa andare altrove, ma dobbiamo restare concentrati su di noi. La differenza la fa sempre l’aspetto mentale ed emotivo. Ho letto le dichiarazioni dei nostri avversari. Sono belli carichi. Dovremo affrontare la partita come fosse un nuovo step di crescita e con grande personalità anche nella fase difensiva che ad Ascoli mi è piaciuta molto". Sull’annuncio del nuovo "Liberati": "Credo sia una grande notizia per la città. Lo stadio di proprietà è un messaggio importante che porta moltissimi vantaggi. È presto per dire se io ci sarò. Adesso – conclude Abate – i pensieri sono tutti per il campo". Nei 21 convocati non ci sono gli squalificati Corradini e de Boer, gli infortunati Damiani, Krastev e Romeo. Dubbio-modulo, vedi difesa a 3 o a 4, posizione di Casasola, Donati, Curcio e Cicerelli. Campionato primavera 2. Salernitana-Ternana 1-1. Vantaggio granata al 33’ pt con Farina. Occasioni rossoverdi con Fulga, Ferlicca, Trifelli (palo), pareggio di Pllana al 38’ st.. La Ternana resta in zona playoff, ma scivola al 4° posto, superata dall’Ascoli che in casa batte 3-0 l’Avellino.

Così in campo. Stadio "Libero Liberati" ore 15. TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Loiacono, Capuano, Tito; Casasola, Vallocchia, Aloi, Donati; Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate. TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Fabriani, Idda, Antonelli; Zecca, Giorico, Brentan, Liviero; Carboni, Fischnaller; Zamparo. All. Greco. Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.