Ferdinandi, ecco le liste. E ci sono i primi nomi

"Anima Perugia" e "Orchestra per la Vittoria" sono i nomi delle due liste civiche collegate alla candidatura a sindaca di Vittoria Ferdinandi, i cui simboli elettorali andranno a completare la coalizione ‘Alleanza per la Vittoria’ composta dalle forze aderenti a ‘Patto Avanti’ e ‘Pensa Perugia’. "Sono molto orgogliosa del percorso aperto e partecipato che ha portato alla costruzione di queste due liste – spiega Ferdinandi –. Entrambe mi rappresentano appieno perché hanno l’obiettivo di abbracciare la città con un sguardo vero e profondo. Correranno cittadini generosi e determinati, scelti non in quanto ‘campioni’ di preferenze, ma per la loro attitudine personale, umana e professionale ad occuparsi del bene comune. In AnimaPerugia ci sarà David Grohmann, ricercatore dell’Università degli Studi di Perugia, laureato in ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e con un dottorato di ricerca; Piera Pandolfi, da circa 20 anni responsabile, per l’Università degli Studi di Perugia, della struttura amministrativa che opera nei settori Ricerca&Sviluppo e Terza Missione; Federico De Salvo, psicologo, per oltre 10 anni a capo del servizio di riabilitazione Neuropsicologica dell’istituto Prosperius Tiberino; Silvia Ercoli, insegnante di scuola primaria, laureata in Scienze della Formazione In "Orchestra per la Vittoria" ci saranno Lucia Maddoli e Fabrizio Croce, consiglieri comunale uscenti; Marco Peverini, ricercatore al dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, e Rosella De Leonibus, psicologa-psicoterapeuta, e formatrice.