Federico Malizia confermato al vertice. Boccolini vice presidente

Federico Malizia, ceo di Ciam, azienda che produce vetrine refrigerate e arredamento per i locali food di tutto il mondo, confermato alla presidenza della Sezione territoriale Perugia di Confindustria Umbria per il biennio 2024-2026. Confermato alla vicepresidenza Manuel Boccolini (Manini Prefabbricati) e rinnovato il consiglio direttivo. "Impegno per lo sviluppo, dialogo con le istituzioni, sinergia con le scuole, valorizzazione del patrimonio artistico-culturale: i principali aspetti su cui si concentreranno le prossime attività".